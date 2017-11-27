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27 Kasım 2017 14:01

Boluspor gözünü galibiyet serisine dikti

TFF 1.

Boluspor gözünü galibiyet serisine dikti

27 Kasım 2017 14:01

Lig takımlarından Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, oyuncularına güvendiğini ve galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.


Lig’de 13 haftada 17 puan toplayarak 8’ini sırada yer alan Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile birlikte çıktığı son 3 maçtan galibiyetle dönerek 9 puanı hanesine yazdırdı. Takımının galibiyet serisinden memnun olduğunu belirten Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, “Lige başladığımız günden beridir takımıma güvendiğimi söylemiştim. Yeni teknik ekibimizle birlikte çıktığımız son 3 maçta 9 puanı almayı başardık” dedi.


Taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu ifade eden Çarıkçı, “Önümüzde kendi evimizde oynayacağımız Adanaspor karşılaşması var. Sahadan 3 puanla çıkıp galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.




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