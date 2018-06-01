Boluspor, kaleci Ertuğrul ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den 1 milyon Euro’ya transfer ettiği ve sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdı. Daha önce Samsunspor, Kayserispor ile Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen ve Boluspor’a transfer edilmeden önce Fenerbahçe’ye geri dönen Ertuğrul Taşkıran ile imzalanan 1 yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından oyuncuyla yolların ayrıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, “Ertuğrul’un 1 yıl olan sözleşmesi doldu. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun” dedi.

Taşkıran, kırmızı-beyazlı forma ile 6 maçta toplam 540 dakika sahada kaldı.