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31 Temmuz 2018 20:32

Boluspor, kamp döneminde son etap çalışmalarına başladı

Spor Toto 1.

Boluspor, kamp döneminde son etap çalışmalarına başladı

31 Temmuz 2018 20:32

Lig takımlarından Boluspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Karafırtınalar, hazırlıkların güzel gittiğini söyledi.


Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz haftasonu İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçının ardından verilen 2 günlük aradan sonra kamp çalışmalarına tekrar başladı.


Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde 3’üncü etap kamp çalışmalarına başladıklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “İnşallah ilk 2 etap gibi bu da çok güzel geçer. Perşembe günü bir hazırlık maçı oynayacağız. Daha sonra pazar günü izin verip maç haftasına gireceğiz. Takım fizik kalite olarak istediğimiz seviyelere gelmek üzere. Oynadığımız maçlarda bunu gösteriyoruz. Hazırlık maçlarında her hafta üzerine biraz daha koyarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tam ideal kadrolarla mücadele etmesek de herkese şans vermeye çalışıyoruz. Kafamızda bir 11 oluştu. Osmanlıspor’la da aynı yerde kamp yaptığımızdan dolayı fazlasıyla izleyebildik. Ona göre bir takım çıkarıp ilk haftayı kayıpsız geçirmek istiyoruz” dedi.


Karafırtınalar, transfer konusuyla ilgili olarak da, Kamerunlu futbolcu Franck Etoundi ile bir protokol olduğunu ve vize probleminin halledileceğini belirterek, bir tane de stoper alarak transferi bitireceklerini söyledi.




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