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13 Temmuz 2018 21:02

Boluspor, kampın ilk etabını hazırlık maçıyla tamamladı

Spor Toto 1.

Boluspor, kampın ilk etabını hazırlık maçıyla tamamladı

13 Temmuz 2018 21:02

Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon kamp çalışmalarının ilk etabını yaptığı hazırlık maçıyla tamamladı.


Bolu’da, yeni sezon kamp çalışmalarını tesislerinde sürdüren Lig takımlarından Boluspor, ilk etabı Belçika takımı KVC Westerlo ile yaptığı hazırlık maçıyla tamamladı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçı karşılıklı 2’şer golle berabere sonuçlandı.


Maç sonunda açıklama yapan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “İlk hazırlık maçı. İki tane ayrı 11’le oynadık. Saban da idman yaptık. Aşağı yukarı 10 gündür çift idmanlarla hazırlandık. Takımı görmek adına bana göre önemli bir sınavdı. Başarılı da oynadılar. Ayrı ayrı oynayan iki takım var, kaynaşmak tabii ki zaman alacak. Giden 13 tane oyuncunun yerine gelen yeni oyuncular var. Bu ilk etap tamamen kuvvet çalışmasına yönelik geçti. Çok fazla taktik çalışamadık. Ama bundan sonraki etapta biraz daha taktiksel oyunlara ağırlık vereceğiz. İkinci maçlardan sonra daha farklı bir Boluspor olacak” şeklinde konuştu.




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