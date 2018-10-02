Boluspor Kulübü, Alt Yapı Tesisinin tahliyesi isteniyor

Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sinan Barut, Spor Genel Müdürlüğü'nün kulübün alt yapı tesisinin tahliyesini istemesi ile ilgili açıklamasında, “Hiç bir yönetime bugüne kadar ecrimisil bedelleri ödenmiyor diye fuzuli işgalcisiniz diye men'i müdahale davası açılmamış” dedi.

Edinilen bilgiye göre Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Ocak ayında Boluspor Kulübü'nün alt yapı tesisi olarak kullandığı Karaçayır Mahallesi'nde bulunan binanın fuzulen işgalinden dolayı 2014-2017 yılları arasında oluşan 120 bin 563 liralık borcunu ödemediği için hukuki sürecin başlatılması amacıyla Spor Genel Müdürlüğü'ne dilekçe yazdı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün dilekçesinin ardından, Temmuz ayında Spor Genel Müdürlüğü tarafından, Boluspor'un alt yapı tesisine yaptığı müdahalenin men'ine ve 2014 yılından dava tarihine kadar ecrimisil bedelinin tahsil edilmesi için Boluspor Kulübü'ne dava açıldı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sinan Barut, süreç ve dava konusuyla ilgili bilgiler vererek, “Spor Genel Müdürlüğü'nün açtığı dava dilekçesinde Boluspor'un uzun yıllardır kullandığı alt yapı tesisinin boşaltılması talep ediyor. Ayrıca geriye dönük ecrimisil talebi bulunuyor. Bizim burada fuzuli işgalci durumuna sokularak ecrimisil talep edilmiştir. Dilekçenin sonunda ise, 245 ada 8 parsel nolu taşınmaza ilişkin yapılan müdahalenin men'ine diyor. Yani uzun süredir Bolu Belediyesi'nce tarafımıza tahsisi olan, daha önce de ecrimisil bedelleri ödenerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından tarafımıza tahsisli olan alt yapı tesislerinden mahkemenin kazanılması durumunda çıkartılmamız talep ediliyor. Yani bu mahkeme sadece ecrimisil bedelinin ödenmemesinden kaynaklı açılan mahkeme değil, müdahalenin men'i talep edilerek bizim orayı boşaltmamız talep ediliyor. Biz de şu anda ödemeyeceğiz diye bir sıkıntımız yok ama biz bu paraları ödemeye çalışırken sürekli bize dava açılması aynı andan bir sürü davayla uğraşmamız iyi niyetli olunmadığının bir göstergesi olarak görüyoruz. Daha önceki yönetimlerde bu ecrimisil bedelleri ödenmemiş. Savaş Abak döneminde de ödeme durumunun bulunmadığı, bundan dolayı ileri tarihe yeniden yapılandırma talep edilmiş. Hiç bir yönetime bugüne kadar ecrimisil bedelleri ödenmiyor diye fuzuli işgalcisiniz diye men'i müdahale davası açılmamış” dedi.

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ise, alt yapıda şu anda 75 öğrencilerinin olduğunu belirterek, “Bunların yüzde 100'ü yabancı. Kimi Adana Dörtyol'dan, kimi Adana'dan, kimi İzmir'den. Hepsi 14-19 yaş grubu bizim öğrencilerimiz. Bu kardeşlerimiz Boluspor kolejine gidiyor. 1,5 milyon liraya onların sabah, öğle, akşam yemekleri ve ulaşımı sağlanıyor. Bir kısmına da biraz para veriliyor. Normalde bu alt yapı tesisleri, Türkiye'de bütün futbol takımları A takımlar batıyor, Boluspor Kulübü alt yapısına 18 tane hocası var, 65 tane futbolcu var kalıcı. Biz bunları yaparken aslında Bolu'nun sporla ilgili büyüklerimiz Boluspor'a teşekkür edeceği yerde Gençlik Spor Müdürü'müz bunu bildiği için kendisi bizi Ankara'ya borçla ilgili yazı yazıyor” şeklinde konuştu.