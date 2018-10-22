Spor Toto 1. Lig takımlarında Boluspor, haftasonu ligin güçlü takımlarından Gençlerbirliği ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Bu maçın önemi, Türkiye'de Türk futboluna futbolcu kazandırmış, mali yapısı çok düzgün, Türkiye'de itibarlı iki kulüp karşı karşıya gelecek. Bu ligin bir derbi maçı. Hem Boluspor hem Gençlerbirliği Türkiye'de çok sevilen kulüpler. Hepimiz arkadaşız, dostuz. Onun için çok güzel bir maç bekliyor. İnşallah yeneriz ve biz lider çıkarız. Bunun için bütün Boluspor taraftırını, ilçelerdeki Boluspor sevdalılarına maça davet ediyorum. 3 puan bizim olsun istiyoruz” dedi.

Boluspor ve Gençlerbirliği'nin ligde yenilgisiz 2 takım olduğunu belirten Çarıkcı, “Bu sene de sezona teknik heyetimiz Sait hoca ile başladık. Geçen sene Sait hocamız keşke daha önce gelseydi biz şampiyonduk. Bu sene takımı bozmadık. Yüzde 85 takımın iskeleti korundu. İlave futbolcular aldık. Gençler de, abiler de var. İyi bir takım olduk. Belki sezon başında bu takımdan kimse birşey beklemiyordu. Ama şu an takımdaki birlik, beraberlik ve oyun anlayışı gayet iyi. İyi yoldayız. Bu serimiz devam etsin istiyoruz. İlk devre toplayabildiğimiz kadar puanı toplayıp kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.