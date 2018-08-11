Boluspor - Osmanlıspor maçının ardından

Lig’in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumun’da oynanan Boluspor-Osmanlıspor karşılaşması ev sahibi takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek başladığı konuşmasında, aldıkları 3 puanı geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep ile oynanan play-off karşılaşması sonrası çıkan olaylar nedeniyle stada alınmayan Boluspor taraftarına hediye ettiklerini söyledi.

İlk maçların her zaman zor olduğunu kaydeden Karafırtınalar, “Bu maç da öyle oldu. Osmanlıspor olması daha da zorlaştırdı. İlk maç tedirginliği hepimizde vardı. Tabii ki kontrollü oyunu tercih ettik ama buna rağmen bütün riskleri alarak önde bastık. Osmanlıspor’a baktığımızda ön tarafta çok önemli oyuncuları var. Geçen sene 3 tanesinden 2 tanesi ligde oynuyordu. Biz bunu biliyorduk. İyi analiz ettik. Arkadaşlar da sahada iyi uyguladılar. Bir 70 dakika iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son 20 dakika biraz oyundan düştük ama o da doğaldır. Skoru koruma psikolojisiyle biraz geriye yaslandık. Onun dışında zaten oyun olarak da gelmediler. Yüksek toplarla geldiler. İleriki dakikalarda böyle olacağını da biliyorduk. Önemli olan ilk maçı gol yemeden bitirebilmek, kazanmaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, “Ligin ilk müsabakası zor olacağını biliyorduk. Biz de eksiklerimizi ve farklı takımımızın içerisinde farklılık gösteren durumları görme şansımız oldu. İkinci yarı müsabakaya asıldığımızı düşünüyorum ama Boluspor buna dirençle karşılık verdi. Müsabakanın bizim lehimize puan ya da 3 puana dönmesine izin vermedi. İyi bir mücadele oldu. Boluspor daha hazır gördük. Bizim biraz daha yol almamız gerekiyor. Onları gördük. Organizasyonumuzu biraz daha üst seviyeye getirmemiz gerektiğiyle yüzleştik. Önümüzdeki günler bunun için bize yarar sağlayacak. 8 haftalık süreci biz çok önemli görüyoruz. Bu 8 haftalık süreçte biz ne kadar puan toplayabilirsek onu toplayacağız. Bu 8 haftalık süreçte daha az kayıpla yola devam etmek istiyoruz. Umarım düşündüğümüz gibi olur” ifadelerini kullandı.