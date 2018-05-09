Boluspor, play-off’un ilk maçına hazır

Lig takımlarından Boluspor, play-off mücadelesinde Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lig’i 3. sırada bitiren ve play-off’lara kalmaya hak kazanan Boluspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde koşu çalışmasının ardından esneme hareketleriyle çalışmalarını sonlandırdı.

Boluspor, deplasmanda 11 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçı için yarın sabah saatlerinde kentten ayrılacak.

Bilet fiyatları açıklandı

Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden, 15 Mayıs Salı günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Boluspor-Gazişehir Gaziantep play-off yarı final ikinci karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı.

Yapılan açıklamada, numaralı tribün biletleri 50 lira, kapalı, maraton ve kale arkası 10’ar lira ve çocuk tribünü biletleri de 3 liradan satışa sunulduğu belirtildi.