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12 Temmuz 2017 18:56

Boluspor, transferlerine devam ediyor

TFF 1.

Boluspor, transferlerine devam ediyor

12 Temmuz 2017 18:56

Lig takımlarından Boluspor, Göksu Alhas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kulüp tesislerinde bugün gerçekleştirilen imza törende, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Göksu Alhas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


İmza töreninde konuşan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “2009 yılında da görüştüğümüz ama anlaşamadığımız Göksu Alhas ile 1 yıllık mukavele imzalıyoruz. Göksu, bu ligi bilen bir kardeşimiz. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’da başarılı bir sezon geçirdi. Boluspor’un hedefi doğrultusunda güç katacağından güvenimiz sonsuz. İnşallah Göksu da Boluspor ile beraber iyi bir çıkış yakalar. Transferimiz Bolumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


Yeni transfer Göksu Alhas ise, "Başkanımızın da söylediği gibi daha önceden buraya gelme durumum vardı. Nasip bugüneymiş. Boluspor’un ne kadar büyük bir camia olduğunun farkındayım. Buraya gelmemin sebeplerinden biri büyük bir camia olmasıdır. İnşallah şampiyonluk yolunda katkı sağlarım ve şampiyonluk yaşarım. Tek dileğim bu” şeklinde konuştu.




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