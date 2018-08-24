Boluspor - Ümraniyespor maçının ardından

Lig’in 3. haftasında Bolu Atatürk Stadyumun’da oynanan Boluspor-Ümraniyespor karşılaşması ev sahibi takımın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 3’te 3 yaparak kazanmanın güzel olduğunu belirterek, “Daha iyisi olamazdı diye düşünüyorum. Önemli bir maçtı. Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Geçen sene ligi son maça kadar forse eden bir takımdı. İlk maçımız içeride Osmanlıspor’laydı. Seyircimiz olmamasına rağmen zorluk derecesi yüksek maçları geçtik. Zor maçtı ama kolaya çevirdik. Bunu oyuncularım başardı” dedi.

Oyuncu değişiklikleri ile ilgili de bilgi veren Karafırtınalar, “2 tane değişiklik yaptık. Bir tanesi mecburi bir değişiklikti. Yusuf Emre maçtan önce bir hastalık geçirdi. Melih’in yerine de Guido’yu tercih ettik. Onların orada zaafları vardı. Bekleri çok çıkan bir bekti. Stoperleri ağırdı. Orayı iyi kullandık. Neticesinde oradan güzel bir golle skoru açtık. Olması, oynanması gerektiği gibi oynadık. Üçte üçle başlamak önemli. İnşallah devamı gelir” şeklinde konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, maçta iki farklı periyot olduğunu kaydederek, “İlk yarı hemen hemen oyunun tek hakimi bizdik. Oyun hep bizdeydi. Sadece üçüncü bölge hariç. Yediğimiz talihsiz bir gol vardı. Onun haricinde ikinci yarıya başlarken risk aldık. Yediğimiz ikinci gol tamamen oyunu koparttı diyebilirim. Biz aldığımız risklerde girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Dolayısıyla farklı bir maç oldu ama ilk yarı bittiğinde 3 tane gol yiyeceğimiz aklıma gelmezdi. Ama müsaade ettiğiniz taktirde oluyor. Oyunun genelinde daha çok oynar gibi gözüktük ama özellikle üçüncü bölgede üretemedik. Girdiğimiz 2-3 pozisyon da olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda olur” ifadelerini kullandı.