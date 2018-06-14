Boluspor, Umut Gündoğan ile anlaştı

Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray’ın oyuncularından Umut Gündoğan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Lig ekibi Boluspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 2 dış 1 iç transfer yapan kırmızı-beyazlı kulüp, Galatasaray’ın 28 yaşındaki oyuncusu Umut Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anderlecht takımının altyapısında ve Hollanda‘nın ikinci lig ekiplerinden MVV Maastricht takımında da forma giyen genç oyuncu ile yeni sezon kamp döneminde imza töreni düzenleneceği belirtildi.