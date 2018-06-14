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14 Haziran 2018 12:10

Boluspor, Umut Gündoğan ile anlaştı

Spor Toto 1.

Boluspor, Umut Gündoğan ile anlaştı

14 Haziran 2018 12:10

Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray’ın oyuncularından Umut Gündoğan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.


Lig ekibi Boluspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 2 dış 1 iç transfer yapan kırmızı-beyazlı kulüp, Galatasaray’ın 28 yaşındaki oyuncusu Umut Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anderlecht takımının altyapısında ve Hollanda‘nın ikinci lig ekiplerinden MVV Maastricht takımında da forma giyen genç oyuncu ile yeni sezon kamp döneminde imza töreni düzenleneceği belirtildi.




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