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29 Haziran 2017 19:55

Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 1.

Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

29 Haziran 2017 19:55

Lig takımlarından Boluspor yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.


Lig takımı Boluspor 2017-2018 sezonu için hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı. Geçtiğimiz sezon play-off mücadelesi veren fakat Spor Toto Süper Lig’e çıkamayan kırmızı-beyazlı ekip 11 futbolcusuyla ilk antrenmanını kendi tesislerinde yaptı.


Bugün akşam saatlerine yapılan ilk antrenmana Balıkesirspor’dan transfer edilen İshak Çakmak da katıldı.


Sezon hazırlıkları ile ilgili konuşan Boluspor Futbol Şube Sorumlusu Sefa Meral, “Öncelikle hayırlı olsun. Bugün 11 oyuncuyla sezonu açtık. 4 tane oyuncumuz izinli. Furkan’ın sağlık sorunu var, büyük ihtimalle ayın 10’unda gelecek. 3 Temmuz tarihinde tam kadro toplanmış olacağız. Temmuz’un ilk haftası da görüştüğümüz oyuncular gelerek başlarlar” dedi.


Görüşülen futbolcuların geldiğinde oynayabilecek kişiler olduğunu belirten Meral, “En az iki tane hazırlık maçı yapmamız lazım. TFF ve Süper Lig bazında görüştüğümüz oyuncular var. Gelecek oyuncular kulübeye girmeden oynayacak oyuncular” ifadelerini kullandı.




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