Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 16:16

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Boluspor, dün oynadığı hazırlık maçında karşılaştığı Sivasspor karşılaşmasının ardından yeni sezon çalışmalarını ara vermeden devam etti.

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

23 Temmuz 2018 16:16


Boluspor, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Dün Bolu Atatürk Stadyumu’nda Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçında karşılaşan Bolu temsilcisi, müsabakayı 3-1 kazandı. Boluspor’un golleri, 36. dakikada Guido, 45. Djakov (kk) ve 85. dakikada Sinan’dan geldi. Sivasspor’un tek golünü ise 43. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.


Yeni sezon çalışmalarına hazırlık maçından sonra da ara vermeden devam eden Boluspor, kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde yaptığı antrenmanda düz koşu ve yenileme çalışması yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç