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07 Temmuz 2017 20:41

Boluspor’dan yeni transfer

TFF 1.

Boluspor’dan yeni transfer

07 Temmuz 2017 20:41

Lig takımlarından Boluspor, Evkur Yeni Malatyaspor’dan transfer ettiği İrfan Başaran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Yeni sezon hazırlıklarını Karaçayır’da bulunan kendi tesislerinde devam eden Boluspor aynı zamanda transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giyen 28 yaşındaki İrfan Başaran ile kendi tesislerinde düzenlediği imza töreni ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan İrfan Başaran, “Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel karşılandım. Çok güzel bir camiaya geldi. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Boluspor camiası, taraftarı bunu hak ediyor. Umarım sezon sonu mutlu sona ulaşırız” dedi.


Yeni transferlerine imza attıran Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ise, bu hafta transfer konusunda hareketli günler yaşadıklarını belirterek, “10 sene önce Galatasaray’dan alamadığımız İrfan Başaran’ı bu sene renklerimize bağladık. İrfan son yıllarda özellikle isim yapmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Malatyaspor’da başarılı oldu. İrfan’ın daha verimli olacağını umut ediyorum. Bu konuda menajeri özellikle eski Bolusporlu Görkem’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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