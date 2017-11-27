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27 Kasım 2017 16:50

Bolu’ya gelen 78 Iğdırlı çocuk uğurlandı

Bolu’ya, ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında gelen ve 3 gün kalan 78 Iğdır’lı öğrenci, Vali Baruş tarafından uğurlandı.

Bolu’ya gelen 78 Iğdırlı çocuk uğurlandı

27 Kasım 2017 16:50


‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Iğdır’dan Bolu’ya gelen 78 öğrenci, 3 günlük ziyaretlerinin ardından Bolu’dan ayrıldılar. Öğrencileri uğurlayan ve “Kardeşliğinizi asla unutmayın” diye öğrencilere seslenen Vali Baruş, Iğdırlı öğrencilere Bolu’dan Iğdır’daki aile ve arkadaşlarına selam götürmelerini istedi.


Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Okulu’nda gerçekleşen uğurlamaya Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Arzu Aydın, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğrencileri kendi evlerinde ağırlayan aileler, öğretmenler ile Iğdırlı ve Bolulu çocuklar katıldı.


Uğurlama töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, öğrencilere ülke için çok değerli olduklarını söyleyerek, “Siz okullarınızda derslerinize iyi çalışır, emek sarf ederseniz gelecekte Türkiye çok daha güçlü olacak ve bizler bu büyük ülkede yaşamanın onurunu, gururunu hep içimizde hissedeceğiz. Sizleri yarın Türkiye’nin dört bir tarafında çalışan mühendisler, doktorlar, idareciler olarak görmek en büyük arzumuz ve hepiniz bunu hak ediyorsunuz. Çünkü hepinizin dedelerinin bu toprağın üzerinde hakları var. Bir Iğdırlı çocuk Bolu üzerinde ne kadar hakka sahipse, Bolu’daki bir çocuk da Iğdır üzerinde o kadar hakka sahip. Dolayısıyla bu ülkenin her bir karış toprağı bizim için çok değerli. Bu değeri unutmadan kendi değerimizi de devamlı yükselterek, güçlü kişiler olarak yarının büyük Türkiye’sinde hep birlikte, omuz omuza çalışacağız ve Türkiye’yi çok daha ilerilere taşıyacağız” dedi.


Vali Baruş’un konuşmasının ardından Iğdır’dan gelen 78 çocuk ve öğretmenler uğurlandı.




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