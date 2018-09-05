Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, FAO Azerbaycan Şubesi ortaklığında “Sürdürülebilir Orman Yönetim Projesi”ni hayata geçirdi. Bu kapsamda Azerbaycan’dan Bolu’ya gelen FAO Azerbaycan Heyeti Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti. Bolu Valiliği Abant toplantı Salonunda düzenlenen ziyarette Bolu Valisi Aydın Baruş, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Baş Uzmanı ve Ekip Başkanı Umud Babayev, Azerbaycan Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin bulundu.

Azerbaycan heyetinin Bolu ziyaretleri ile ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bulunan ormanlık alanların Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana envanterlerinin yapılamamış olması ve bu alanların yönetimine ilişkin herhangi bir güncel amenajman planının bulunmaması sebebiyle bu projenin hazırlandığını dile getirdi. Keskin, “Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından devam ettirilen FAO Orman projeleri kapsamında, Azerbaycan ormanlarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilmesi ve kapasite gelişimi için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan teknik işbirliği yapılması talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğü teknik uzmanları tarafından Azerbaycan Orman Teşkilatı’ndan 10 kişilik bir gruba orman amenajman plan yapımı, coğrafi bilgi sistemleri ve hava fotoğrafı yorumlama konularında eğitim verilmektedir. Bu eğitimler sonucunda Azerbaycan ormanlarının sürdürebilir bir şekilde yönetilebilmesi için çekirdek kadronun uzmanlaşması ile Türkiye’den alanında uzman 4 kişilik bir heyet ile birlikte Azerbeycan’ın Qax ve Ağdaş rayonları orman amenajman planlarının yapılması amaçlanmaktadır” dedi.

Aldıkları amenajman eğitimleri doğrultusunda Azerbaycan ormanlarını geliştirmek için çalışacaklarını dile getiren Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Baş Uzmanı ve Ekip Başkanı Umud Babayev, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her zaman yüksek seviyede olmuştur. Burada teknik ekip tarafından iyi bir eğitim alıyoruz. Amenajman çalışmaları ile ilgili aldığımız eğitim ile Azerbaycan ormanlarının geliştirilmesi ve korunması için çalışacağız. Orman değerlerimize sahip çıkmamız için bu eğitimler çok önemli. Bu işbirliğimiz umarım daha geniş alanlarda devam eder” diye konuştu.

Bolu’da tabiat ve insanların iç içe olduğuna dikkat çeken Bolu Valisi Aydın Baruş ise, “Bizim Azerbaycan deyince kalbimizde bir sıcaklık beliriyor. İki ayrı devlet kurmuş olsak da gönüllerimiz, kalbimiz hep birlikte çarpıyor. Kardeşlik hukukunun gerektirdiği her şeyi yapmamız lazım. Bolu gerçekten tabiat harikası bir il. Topraklarımızın yaklaşık % 65’i orman örtüsüyle kaplı ve bu tabii kaynağını ekonomik olarak da değerlendirebilen bir il. Yüzyıllardan beri Bolu Halkının geçim kaynakları arasında orman faaliyetleri yer alıyor. Biz de Bolu olarak Türkiye’de ormancılık alanında örnek faaliyetler yürütmenin gururu içerisindeyiz. Orman idaremiz bunları yönlendirmede birinci faktör ve bizde onlara gerekli desteği veriyoruz. Ormanlarımız ayrıca Bolu’nun turizm sektörünün de önemli bir yerini kapsıyor. Bolu turizm sektörü ile gelecekte büyümeyi planlamış bir il ve bugün dünyada bildiğiniz gibi artık tabii varlıklarını iyi bir şekilde koruyabilmiş ülke ve yöre sayısı azalıyor. İnsan nüfusu arttıkça çevreye verilen zarar neticesinde doğal kaynaklar yok oluyor. Bunu başarabilmek ve gelecek nesillerimize bu güzellikleri bırakmak ve turizmde de gerekli atılımları yapabilmek için ormanlarımızı güzel bir şekilde korumak çok önemli. Ormanlarımız içindeki yaban hayatının korunması noktasında çok hassasız. Bu kapsamda 1 Milli Parkımız ve 9 Tabiat Parkımız mevcut. Yaban hayatı koruma sahalarımız var. Geliştirme sahalarımız var. Bunları da hem koruyup hem de daha iyi bir şekilde geleceğe emanet etmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Elde edilen deneyimler sonucunda Azerbaycan için çok güzel çalışmalar yapılabileceğine dikkat çeken Vali Baruş,“Orman varlığı bir milletin aynı zamanda huzur içerisinde yaşayabilmesi için de çok gerekli bir varlık. Azerbaycan’da bu noktada ülkemizle bu kardeşçe ilişkiler çerçevesinde diğer bütün bakanlıklarda olduğu gibi Azerbaycan Ekoloji ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasındaki sıkı ilişkiler çerçevesinde sizlerin deneyimlerinden iyi bir şekilde istifade edileceğine inanıyorum. Bu deneyimler çok önemli. Orman teşkilatımız dünyada da gerçekten uygulamaları ile planlamaları ile öne çıkmış bir teşkilat. Bu anlamda planlama anlamında da çok ciddi mesafe almış bir teşkilat. Sizlerin de burada geçirdiğiniz vakitte arkadaşlarımızın deneyimlerinden iyi bir şekilde yararlanacağınıza inanıyorum. İnşallah Azerbaycan’da gelecek yıllarda orman varlığı bakımından zenginleşir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından birliktelik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Ayrıca Azerbaycan heyetine Vali Baruş tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.