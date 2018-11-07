Bosna Hersek heyeti kardeş okul protokolü için Bolu'ya geldi

Bosna Hersek'in Teşanj şehrinde bulunan 9. Septembar okulu, Mevlana İlk ve Ortaokulu ile kardeş okul oldu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Bosna Hersek'in Teşanj şehrinde bulunan ‘9. Septembar' okulunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın da katılımıyla bir Türkçe sınıfı açılışı gerçekleştirildi. Karşılıklı diyalog ve bağları güçlendirmek adına gerçekleştirilen açılış sonrasında ‘9. Septembar' okulu da Bolu'da bulunan Mevlana İlk ve Ortaokulu ile kardeş okul olma kararı aldı.

Kardeş okul projesini imzalamak üzere Bolu'ya gelen Teşanj Belediye Başkanı Suad Huskic, Teşanj Belediye Başkan Yardımcısı Sabahudin Omerbasic, Teşanj İslam Birliği Baş İmamı Fuad Omerbasic, 9. Septembar Okulu Müdürü Almir Ljevakovic ve Stampariya S Firması sahibi Fuad Spahic ilk olarak Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Mevlana İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan, Teşanj Belediye Başkanı Suad Huskic “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aramızda bin 500 kilometre mesafe olsa da kalbimiz her zaman sizlerle birlikte. Bizler çok kötü zamanlar yaşadık ve o kötü zamanlarımızda sizler bizim her zaman yanımızda oldunuz. Bugün buraya Mevlana İlk ve Ortaokulu ile kardeş okul projesi imzalamak için geldik ve çok mutluyuz. Kardeşliğimizin pekişmesinde böyle bir projenin çok faydalı olacağını düşünüyor ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Biz geçen dönemde Bosna Hersek'te bir Türkçe sınıfı açtık. İnşallah bundan sonra Tesanj'a gittiğinizde orada Türkçe bilen kardeşlerimiz olacak. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak 30'un üzerinde farklı ülkelerde Türkçe sınıfları açtık. İnşallah Bolu Belediyesi olarak bir yenisini de başka bir ülkede açacağız. Tesanj'a gittiğimizde öğrenciler bizi çiçeklerle karşılamışlardı. Bugünde Tesanj'dan gelen misafirlerimizi okul girişinde minik öğrencilerin çiçeklerle karşıladığını görünce gönül bağımızın ne kadar kuvvetli olduğunu gördüm ve bundan son derece mutluluk duydum. Bu coğrafyada irtibatlarımızı sürdürmek zorundayız. Allah Türk Milleti'ne gönül coğrafyasına hizmet etme imkanı vermişti ve tekrar bu imkanı bize vereceğine yürekten inanıyorum. Bugün burada kurulan kardeşlik köprüsünün hayırlı olmasını ve birlikteliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.