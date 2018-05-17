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17 Mayıs 2018 12:29

BTSO Başkanı Ateş, TSO Konseyi üyeliğine seçildi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, TOBB bünyesindeki Ticaret ve Sanayi Odalarını temsil eden Konseyi üyeliğine yeniden seçildi.

BTSO Başkanı Ateş, TSO Konseyi üyeliğine seçildi

17 Mayıs 2018 12:29

Ateş, ayrıca TOBB Yönetim Kurulu yedek üyesi de oldu.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin seçimli 74. Genel Kurulu 365 Oda ve borsadan katılan bin 800 delegenin katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapıldı. TOBB Genel Kurulu’na Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in yanı sıra Meclis Başkanı Halit Ergül, TOBB delegeleri Abdi Ayhan Önder, Fatih Yamaner, Orhan Kahraman ve Cavit Demir katıldı.


Genel kurulun ikinci gününde yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yeni dönem seçimlerinde, BTSO Başkanı Türker Ateş, tüm Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarını temsil eden TSO Konseyi üyeliğine yeniden seçildi.


Diğer taraftan, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tek liste ile girdiği seçimde TOBB’nin önümüzdeki dönemde görev yapacak yeni yönetim kurulu da belirlendi. TSO Başkanı Ateş, Konsey üyeliğinden sonra ayrıca TOBB Yönetim Kurulu birinci yedek üyeliğine de seçildi.




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