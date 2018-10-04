Bu hastane sadece hayvanlara hizmet edecek

Bolu'da 10 dönümlük arazi üzerine kurulan hayvan hastanesi, sokak hayvanlarının tedavi edilerek yeni sahiplerine kavuşmalarını sağlayacak.

Bolu'da, Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük arazi üzerine kurulan ‘Bolu Hayvan Hastanesi', düzenlenen törenle açıldı. Ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine, tahlil laboratuvarlarından röntgen ve ultrason birimlerine kadar en yeni teknolojik ekipmanlarla donatılan hastanede, bulaşıcı hayvan hastalıklarının tedavi edildiği 6 karantina odası yer alıyor. Tüm odaların alttan ısıtıldığı, otomatik suluk ve havalandırma sistemiyle donatıldığı hastanede yavrulu annelere özel oda tahsis ediliyor. Sokaktan toplanarak hastanede tedavi altına alınan sahipsiz hayvanlar aşılama, tedavi ve mikroçip takımı sürecinin ardından bakımları yapılıp barınaklara ya da yeni sahiplerine gönderilecek.

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hayvan hastanesiyle ilgili çalışmayı gördüğünde gurur duyduğunu söyledi. Konuşmanın ardından dualar eşliğinde açılan hastaneyi gezen Başkan Alaaddin Yılmaz, Bolu Valisi Aydın Baruş ve vatandaşlar, yetkililerden bilgi aldı.