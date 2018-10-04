İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu hastane sadece hayvanlara hizmet edecek

Bolu’da 10 dönümlük arazi üzerine kurulan hayvan hastanesi, sokak hayvanlarının tedavi edilerek yeni sahiplerine kavuşmalarını sağlayacak.

Bolu'da 10 dönümlük arazi üzerine kurulan hayvan hastanesi, sokak hayvanlarının tedavi edilerek yeni sahiplerine kavuşmalarını sağlayacak.


Bolu'da, Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük arazi üzerine kurulan ‘Bolu Hayvan Hastanesi', düzenlenen törenle açıldı. Ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine, tahlil laboratuvarlarından röntgen ve ultrason birimlerine kadar en yeni teknolojik ekipmanlarla donatılan hastanede, bulaşıcı hayvan hastalıklarının tedavi edildiği 6 karantina odası yer alıyor. Tüm odaların alttan ısıtıldığı, otomatik suluk ve havalandırma sistemiyle donatıldığı hastanede yavrulu annelere özel oda tahsis ediliyor. Sokaktan toplanarak hastanede tedavi altına alınan sahipsiz hayvanlar aşılama, tedavi ve mikroçip takımı sürecinin ardından bakımları yapılıp barınaklara ya da yeni sahiplerine gönderilecek.


Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hayvan hastanesiyle ilgili çalışmayı gördüğünde gurur duyduğunu söyledi. Konuşmanın ardından dualar eşliğinde açılan hastaneyi gezen Başkan Alaaddin Yılmaz, Bolu Valisi Aydın Baruş ve vatandaşlar, yetkililerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.