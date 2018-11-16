Camide abdest alan vatandaşın 8 bin TL'sini çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da camide abdest alan bir vatandaşın cebindeki 8 bin TL'sini ‘pislikçilik' ismini verdikleri yankesicilik yöntemiyle çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Kasım günü Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Bilali Habeşi Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.O. isimli bir vatandaş caminin bahçesinde bulunan şadırvanda abdest aldığı sırada yanına gelen M.C.Ö. (58), A.U. (56) ve S.Y. (33), abdest alan kişinin kıyafetine çamur sürdü. Yankesiciler G.O.'nun üzerine sürülen çamuru temizlemek için dikkatini dağıttıkları sırada M.C.Ö., yaşlı adamın cebindeki 8 bin lirasını aldı. Ne olduğunu anlamayan G.O. namazdan sonra tarım makinesi almak için yanına aldığı paranın cebinde olmadığını fark etmesi üzerine durumu polise haber verdi. Caminin güvenlik kamerasını inceleyen Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik yapan 3 şüphelinin kimliklerini tespit ederek çalışma başlattı.

İkinci kez geldiklerinde yakalandılar

G.O.'nun parasını çaldıktan sonra Bolu'dan ayrılan şüphelilerin yeniden yankesicilik yapmak için kente geldikleri tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan M.C.Ö.'nün yankesicilik suçundan 10, A.U.'nun 7, S.Y.'nin de 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.