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16 Mayıs 2018 17:41

Çarıkçı: "Konsantre olamadık ve maçı kaybettik"

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, dün oynanan Play-Off maçında alınan mağlubiyetle ilgili olarak, “seyirci potansiyeline rağmen konsantre olamadık ve maçı kaybettik” dedi.

Çarıkçı:

16 Mayıs 2018 17:41


Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, dün oynanan Play-Off ikinci maçında kendi evinde Gazişehir Gaziantep’e 3-1 mağlup olarak Süper Lig hayalini önümüzdeki sezona bıraktı.


Oynanan Gazişehir Gaziantep karşılaşması ile ilgili değerlendirme yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, hem Süper Lig’e çıkma hedefinden koptukları hem de maç sonunda yaşanan olaylardan dolayı üzüldüklerini belirterek, “Ligin başında kaybettiğimiz puanları düşündüğümüz zaman ilk 2’den çıkma şansımız vardı ama kaybedilen puanlar nedeniyle Play-Off’lara kaldık. Coşkusu yüksek olan bir maçta, seyirci potansiyelimize rağmen oyuna konsantre olamadık. Futbolcularımız bu maçın ağırlığını kaldıramadılar. Sonuç olarak da maçı kaybettik” diye konuştu.


Çarıkçı, maç sonunda çıkan olaylarla ilgili de, üzgün olduklarını ve Gazişehir Gaziantep ile oynanan ilk maçın Boluspor taraftarının psikolojisini bozduğunu söyledi.




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