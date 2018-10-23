Çatıya çıkan manda vinçle kurtarıldı

Bolu'da bir evin çatısında mahsur kalan manda vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Hıdırşeyhler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Enver Demiroğlu isimli vatandaş, mandasının komşusu Mevlüt Günaslan'ın tek katlı evinin çatısına çıktığını ve inemediğini görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mandayı çıktığı çatıdan indirmeyi başaramayınca köyden ayrıldı. İtfaiyenin ayrılmasının ardından, çatıda mahsur kalan mandanın sakinleşmesi için 2 kişi yanına giderek hareketsiz kalmasını sağladı.

İlk kurtarma denemesi başarısız oldu

İtfaiyenin köyden ayrılmasının ardından mandanın çatıdan indirilmesi için olay yerine vinç geldi. Vincin halatlarına bağlanan manda, yaklaşık 1 metre yüksekliğe kaldırıldıktan sonra halattan kurtularak tekrar çatıya düştü. Çatıdan aşağı düşmekten son anda kurtulan manda yürekleri ağızlara getirdi.

İlk denemenin ardından ikinci kez vincin halatlarına bağlanan manda, kontrollü bir şekilde çatıdan indirilerek sahibine teslim edildi.