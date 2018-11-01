Cep telefonu çalan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Bolu'da, cep telefonu satan bir işyerinden ikinci el telefon çaldığı tespit edilen yabancı uyruklu M.M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün İzzet Baysal Caddesi üzerinde Savaş Top'a ait cep telefonu satışı yapılan işyerine gelen 2 yabancı uyruklu şahıs, bir süre ikinci el telefonlara baktıktan sonra, beğendikleri bir telefonu incelemek istedi. Yabancı uyruklu hırsızlarla ilgilenen Savaş Top'un eşi Özlem Top, şahısların istedikleri telefonu cam tezgahtan çıkararak incelemeleri için verdi.

Özlem Top'un telefonu verdikten sonra tezgahtan ayrılmasını fırsat bilen yabancı uyruklu hırsız, incelemek için aldığı cep telefonunu cebine attı. Daha sonra cebinden, çaldığı telefona benzer bir telefonu cebinden çıkararak cam tezgahta bulunan diğer telefonların arasına koyan hırsız işyerinden ayrıldı.

Cep telefonunun çalındığını farkeden ve güvenlik kameralarını inceleyen işyeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. İşyeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, yabancı uyruklu şahısların kimliklerini tespit ederek çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan birisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, telefonu çalan M.M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.