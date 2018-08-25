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25 Ağustos 2018 14:52

Cezaevi firarisi Bolu’da operasyonla yakalandı

Hakkında 3 suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi Bolu’da yapılan operasyonla yakalandı.

Cezaevi firarisi Bolu’da operasyonla yakalandı

25 Ağustos 2018 14:52

Firarinin evinden ve aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Haziran ayında Düzce’de bulunan cezaevinden Erkan B. İsimli şahıs firar etti. Firarın arından başlatılan soruşturmada zanlının Bolu’ya gittiği tespit edildi. Tespitin arından Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erkan B. İçin fiziki takip başlatıldı.


Zanlı takip sonucu Sümer Mahallesi’nde saklandığı evde operasyon ile yakalandı. Zanlının saklandığı evde ve aracında yapılan aramalarda 100 ile 150 gramlık paketler halinde metamfetamin maddesi, kubar esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.


Ayrıca Erkan B. hakkında izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma suçu ile cezaevinden firar etmek olmak üzere 3 suçtan aranması bulunuyor.




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