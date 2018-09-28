CHP 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk günü sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu'da düzenlenen 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında Abant Tabiat Parkı'nda bulunan 8 kilometrelik yürüyüş parkurunda kalabalık bir partili grubuyla yürüyüş yaptı.

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda 3 gün boyunca sürecek olan Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubu'nun 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk günü sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basına açık açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Yerel Seçim Strateji Belgesine ilişkin sunumu, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Dış Politik Gelişmelere ilişkin sunumu ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın Ekonomik Gelişmelere ilişkin sunumuyla sona erdi.

Toplantının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde bulunan kalabalık partili grubu, Abant Tabiat Parkı içerisindeki gölün çevresinde bulunan 8 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında park içerisinde yöresel ürünler satan vatandaşlarla tek tek sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın ata binmesi teklifini ise geri çevirdi.

Yürüyüşe cezaevinden yeni tahliye olan Enis Berberoğlu'nun katılmadığı görüldü.