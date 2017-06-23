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23 Haziran 2017 10:08

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 9.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

23 Haziran 2017 10:08

Gününde yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, “yaptığımız yürüyüş 80 milyonu ilgilendiren bir olaydır” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 9’uncu günü Bolu’nun Yeniçağa İlçesinde bulunan Şair Dertli Parkı’ndan başladı. Yürüyüş öncesin basın toplantısı yapan Kılıçdaroğlu, “Enis Berberoğlu’nun avukatları anayasa mahkemesine başvuracaklar. Bu da çok önemli bir aşama, umuyorum adalet yerini bulmuş olur. Yaptığımız yürüyüş kutsal bir yürüyüştür, adalet yürüyüşüdür. Bunun bir partiyle, bir kişiyle yada bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yoktur. Seksen milyonu ilgilendiren bir olaydır. Seksen milyonun adalet talebi için yürüyoruz ve 80 milyonu da kucaklıyoruz” dedi.


Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, adalet yürüyüşü hakkında “tamamen siyasi bir yürüyüştür. Amaç ve gaye “hayır” bloğunu bir arada tutmaktır” sözlerine ilişkin şunları söyledi:


“Adalet yürüyüşü içerisinde ‘şu şunu dedi, bu bunu dedi’ gibi söylemlerden kaçınmamız gerekiyor. Sayın Destici onu söyleyebilir, saygı duyuyoruz. Kendisi bir siyasi partinin genel başkanıdır.”




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