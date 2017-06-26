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26 Haziran 2017 12:23

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu Adalet yürüyüşünün 12. gününde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12.

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu Adalet yürüyüşünün 12. gününde

26 Haziran 2017 12:23

gününe bu gün Bolu Dağkent mevkisinden başladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı ‘Adalet Yürüşü’nün 12. Günü nedeniyle sabah Bolu Dağkent’te partililerle buluştu. Sabah saat 09.30’da yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu’na bazı engelliler tekerlekli sandalyelerle gelerek destek verdi. CHP milletvekillerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık bin kadar partilinin katıldığı yürüyüşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem, gelini Mine Alşan ve kızı Zeynep Kılıçdaroğlu da yer aldı.


Kılıçdaroğlu Dağkent mevkiinden başlattığı yürüyüşte 7 kilometre yürüyerek Bolu Abant Kavşağı’ndaki dinlenme tesislerinde mola verdi. Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saatlik molanın ardından yürüyüşüne devam etti.




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