CHP milletvekilleri trafik kazasında yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Gerede ilçesi Asım Çavuşoğlu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarın Tekirdağ ve Kırklareli’nde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin düzenleyeceği mitinglere katılmak için birlikte Ankara’dan yola çıkan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun içinde bulunduğu 39 BH 312 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, meclisin şoförü olan araç sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobilin arka koltuğunda bulunan milletvekilleri Gaytancıoğlu ve Gündoğdu hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vali Baruş ve siyasiler hastaneye geldi

Milletvekillerinin kaza yaptıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine getirildiklerini duyan Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu hastaneye gelerek vekilleri ziyaret etti.

Ziyaret sonrasından CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan bir açıklama yaparak, “Bugün Ankara’dan Trakya’ya giden Edirne milletvekilimiz Sayın Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli milletvekilimiz Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın bulunduğu araç yoğun yağmur sebebiyle kaymış, birkaç defa dönmüş ve bariyerlere çarpmış. Bunun sonucunda her iki milletvekilimiz de çok şükür hafif yaralı olarak bu kazayı atlattılar. Ben az önce kendileri ile görüştüm. Tomografileri çekiliyor. Bir tanesinin tomografileri temiz çıktı. Edirne Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu’nun başına hafif bir dikiş atılacak sadece. Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın da burnuna bir darbe gelmiş. Bir de bacağında bir darbe var. Onun da tetkikleri yapılıyor. Ama doktorlarımızın söylediğine göre çok şükür hayati tehlikeleri yok. Dün Meclis tatile girdi yarın da Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin hem Tekirdağ hem de Kırklareli’nde mitingi vardı. Bu mitinge katılmak için biraz da erken hareket etmişler Allah korumuş” dedi.

Kazadan hafif yaralı kurtulan Vecdi Gündoğdu ise, “Yağmurlu havada gittiğimiz için dolayısıyla su birikintisi olmuş oraya girince neticede arabayı savurdu. O şekilde oldu” diyerek kazayı anlattı.