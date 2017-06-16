CHP’li vekil Özcan, adliye bahçesinde oturma eylemi yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı adalet yürüyüşüne destek vermek için Bolu’daki CHP’li üyeler sabah saatlerinde Anıt Park’ta bir araya geldi. Adalet yazılı tişört ve dövizlerle park içerisinde bulunan partililer Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktılar.

Çelenk koyma töreninin ardından vekil Özcan, “Ben adalet aramak için adliyenin bahçesinde oturma eylemi yapacağım. Gelmek isteyen olursa gelsin” diyerek partililerine çağrı yaptı. Yaklaşık 50 kişilik grupla adliye binası önüne gelen Tanju Özcan polisler tarafından giriş kapısı kapatılan adliye binasının önüne geldi. Geniş güvenlik önleminin alındığı adliye binasının bahçe kapısında bulunan görevli bir polis, Tanju Özcan’a başsavcının talimatını ileterek, “Efendim burası adliyenin bahçesi olduğu için siz milletvekili olarak geçebilirsiniz ama diğerleri içeri giremez” dedi.

CHP’li üyelerin adliye bahçesine alınmadığı oturma eyleminde Tanju Özcan, elinde adalet yazılı döviz ve Türk bayrağıyla yaklaşık yarım saatlik eylem gerçekleştirdi. Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel’in de geldiği eylemde, Özel ile milletvekili Özcan arasında kısa bir konuşma geçti. Emniyet Müdürü ile görüşen Özcan bir süre sonra eylemini sonlandırdı.