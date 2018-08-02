Cihat Arslan: “3 tane daha transfer şart”

Lig takımlarından Adanspor ile Boluspor’un oynadığı hazırlık maçında, Boluspor rakibini 2-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklama yapan Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takıma 3 futbolcu transfer edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren Lig takımları Boluspor ile Adanaspor, Bolu Atatürk Stadyumu’nda hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi takım Boluspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Hazırlık maçıyla beraber Adana ekibi Bolu kampını tamamlamış oldu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adanspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ağır bir kamp dönemi geçirdik ama Bolu’nun şartlarından dolayı çok güzel bir kamp olduğunu ifade ederek, hazırlık maçını değerlendirdiği konuşmasında, “Bazı mevkilerde oyuncumuz olmamasına rağmen istediğimiz şeyleri yapabildik. Mesala sol bek ve santraforda hala eksiğiz. Bek olarak sol ayaklı oyuncumuz yok. İkinci yarıda da sol bek tarafından 2 tane gol yeyince skor olarak geri düştük" dedi.

Çok acımasız bir ligin başlayacağını ifade eden Arslan, "Güç dengesinin çok fazla arttığı bir lig. Bu sene çok yatırım yapan takımlar var. Daha hazır hale gelmemiz lazım. Eksiklerimizi görmek adına önemli bir maç ama 1 hafta içerisinde bu eksiklikleri giderebilir miyiz, sıkıntılı bir süreç. Ama olumlu tarafına bakarsanız bu ligde herkesi yenebilecek bir tarafımız var. ama ciddiye almazsak herkese de mağlup olabilecek bir tarafımız da olduğu kesin” diye konuştu.

Takıma transfer gerektiğini de kaydeden Arslan, “Santrafor bölgemizde gelen yabancı oyuncunun sakatlığı olduğu için antrenmanlara çıkamıyor. Santraforsuz ve sol beksiz oynadık bugün. Orta sahada da 2 tane denenen oyuncu var. çünkü yeteri kadar orta saha oyuncumuz yok. Oyun şablonunu değiştirmeden oyuncuları değiştirebileceğimiz, oyuna güç katabilecek oyuncular yok. O yüzden transfere ihtiyacımız var. 3 tane oyuncu transfer etmemiz şart. Takım içinde rekabeti artırmamız gerekiyor. İş disiplinini daha çok artırmamız gerekiyor. Bu işi inşallah hallederiz” ifadelerini kullandı.

Adaspor, yarın sabah Bolu’da yapacağı antrenmanın ardından şehirden ayrılacak.