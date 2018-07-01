Cihat Arslan: “4 tane daha yerli transfer yapacağız”

Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına Bolu’da başladı. Teknik Direktör Cihat Arslan, iyi bir kamp dönemi beklediklerini ve 4 tane yerli transfer yapacaklarını söyledi.

Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da başladı. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde 25 kişilik kadroyla çalışmalarına başlayan Adanaspor, toplam 33 gün boyunca Bolu’da 3 kamp dönemi geçirecek.

Sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göksu’nun evlendiği, Magaye’nin ise çocuğu olduğu için kampa katılamadıklarını belirterek, “Bu sevinçli telaşlarımız da var. İnşallah onlar da bize uğur getirir. İyi bir kamp dönemi bekliyoruz. Çünkü geçen yıl Adanaspor ilk yarı ilk 5’in içerisindeydi ama ikinci yarı çok önemli bir düşüş yaşadı. Takım olarak zor günler geçirdi. Biz tekrar bu takımı ayağa kaldırmak için geldik. Hep beraber bunu başaracak bir potansiyelimiz var. Oyuncu grubu olarak önemli oyunculara sahibiz. Bu sene amacımız tekrardan yapılanıp, tekrar bu şampiyonluk yarışında var olabilmek” dedi.

"Adanaspor’u Süper Lig’e çıkarabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Ligde önemli rakipleri olduklarını ifade eden Arslan, “Gençlerbirliği, Osmanlı, Gazişehir, Bolu, Eskişehir gibi çok önemli rakiplerimiz var. Rakiplerimize de saygı duyarak kendi gücümüzü de bilerek takıma oyuncular da alacağız. Takım karakteri ortaya çıksın diye önemli transferler düşünüyoruz ama önceliğimiz transferde de takıma sadece yetenek olarak değil karakter olarak da katkı yapacak oyuncular. Türkiye’mizin en önemli bölgelerinden olan Çukurova Bölgesi Adanaspor’u Süper Lig’e çıkarabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Sezonda, 5 yabancıyla devam edeceklerini ve 4 yerli oyuncu transfer edeceklerini kaydeden Cihat Arslan, “Şu an 6 yabancımız var. Biz yabancı olarak 5 yabancı kullanacağız bu sene. Çünkü 5 yabancıyı tribüne gönderdiğimizde bu kulübe hem mali olarak yük geliyor hem de futbolcuların psikolojisi ve morali bozuluyor. Biz 5 yabancıyla yola devam edeceğiz. Daha çok yerli transferi düşünüyoruz. 4 tane daha yerli transferi yapacağız. Mevkileri belli; bir tane sol bek alacağız, orta saha alacağız, sağ ön ve santrforla transferi kapatacağız” dedi.