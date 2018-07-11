Cihat Arslan: “Fikstürden memnunuz”

Lig fikstüründen memnun olduklarını belirterek, ilk maçı kendi evlerinde oynamalarının avantajlı olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’nun Karacasu beldesinde sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde kuvvet antrenmanı yapan Adanaspor, önümüzdeki günlerde yapacağı hazırlık maçları için taktik antrenmanlarına yeni transferlerinin katılımıyla başlayacak. Antrenman öncesinde fikstürü değerlendiren Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, çekilen fikstürden memnun olduklarını belirterek, “Biraz eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerimiz tamamlandığında belki de çok daha güçlü, bu ligin favorisi gördüğümüz takımlarla daha hazır bir şekilde karşılaşabiliriz. Onun için memnunuz ama bu rakiplerimizi hafife alıyoruz ya da onlara saygı duymuyoruz anlamına gelmiyor. Her takım bu ligde oynuyorsa hepsi çok değerli. İlk karşılaşacağımız Elazığspor da bizim açımızdan çok önemli ve değerli bir rakip. Onlara saygı duyarak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Sonuç olarak bütün takımlarla karşılaşacağız. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama başlangıçta iç saha dış saha olarak bazı avantajlar ve dezavantajlar oluyor. Biz kendimizi avantajlı olarak görüyoruz. Ama bu maçın mutlak favorisi biziz demek değil” dedi.

Transferde takımdaki eksiklerin giderilmesi için kulüp başkanının İstanbul’da görüşmelere devam ettiğini belirten Arslan, yeni transferlerin gelmesiyle birlikte taktik antrenmanlara geçeceklerini söyledi. Hazırlık maçlarının ikinci etapta başlayacağını da söyleyen Arslan, maçların eksikleri görmek ve transferlerin adaptasyonu açısından önemli olacağını kaydetti. Ligde zorlu rakiplerin olduğuna değinen Arslan, “Spor Toto 1. Lig’de daha önce çalıştım ve futbolcu olarak da oynadım. Herkesin şampiyon olabileceği ve herkesin de bir alt lige gidebileceği enteresan bir lig. Belki de dünyanın en zor liglerinden birisi. Bu sene Gençlerbirliği ve Osmanlıspor gerçeği var. Çok önemli takımlar olarak görünüyor. Önemli kadro ve teknik yapıya sahipler. Bunları favori olarak görüyoruz ama biz de bu bölümde yer almak istiyoruz. Biz de bu yarışın içerisinde olacağız. Şu an için eksik görünebiliriz ama bunları tamamladığımızda biz de varız deriz. Bu daha çok sahada oluşan bir şey. Söylemde şampiyonluk kolay ama bunu realite olarak sahaya dökmek daha zor. Önce biz realite peşindeyiz. Önce takımı oluşturalım sonra biz de sahaya çıktığımızda ‘biz de varız’ deriz” ifadelerini kullandı.