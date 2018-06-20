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20 Haziran 2018 11:28

Çölleşmeye karşı 4 bin fidan dağıtıldı

Bolu’da, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Gölcük Tabiat Parkı ve kent merkezinde 4 bin adet fidan dağıtıldı.

Çölleşmeye karşı 4 bin fidan dağıtıldı

20 Haziran 2018 11:28


Edinilen bilgiye göre, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların çölleşme ve erozyona karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Gölcük Tabiat Parkı’nda 2 bin adet, kent meydanında 2 bin adet olmak üzere toplam 4 bin adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.


Fidan dağıtım etkinliğine katılan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, dağıtılan fidanlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Çölleşme ve erozyonla mücadele için, genciyle, yaşlısıyla her yaş grubundan insanın fidan dikimi ve ağaçlandırmaya özen göstermesi gerekir” dedi.




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