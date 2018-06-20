Çölleşmeye karşı 4 bin fidan dağıtıldı

Edinilen bilgiye göre, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların çölleşme ve erozyona karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Gölcük Tabiat Parkı’nda 2 bin adet, kent meydanında 2 bin adet olmak üzere toplam 4 bin adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

Fidan dağıtım etkinliğine katılan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, dağıtılan fidanlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Çölleşme ve erozyonla mücadele için, genciyle, yaşlısıyla her yaş grubundan insanın fidan dikimi ve ağaçlandırmaya özen göstermesi gerekir” dedi.