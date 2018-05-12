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12 Mayıs 2018 15:22

Danıştay’dan, Mimarlar Odası’nın açtığı davaya ret

Bolu’da, Bakanlar Kurulu kararıyla 51 bin 450 hektarlık alanın "Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ilan edilmesine karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davaya Danıştay’dan ret kararı verildi.

Danıştay’dan, Mimarlar Odası’nın açtığı davaya ret

12 Mayıs 2018 15:22


Edinilen bilgiye göre, Köroğlu dağlarının eteklerinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Karacasu Termal Turizm Merkezi arasında kalan yaklaşık 51 bin 450 hektarlık alan, 22 Ağustos 2015 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ ilan edilmişti. Alınan kararla, bu alanda yapılacak doğa ve turizm yatırımları teşvik kapsamında olarak, turizm yatırımcısının önünün açılması hedefleniyordu.


Alınan kararın ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bakanlar Kurulu kararının durdurulması için Danıştay’a dava açtı. Danıştay ise yaptığı inceleme sonrası Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nce açılan iptal davasını ret etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Bolu’da yıllardır şikayet edilen turizm teşviklerinden yararlanılmadığı yönündeki söylemler de artık bu kararla son bulmuştur. Bundan sonra Bolu turizmi şaha kalkacaktır ve hak ettiği desteği alacaktır” dedi.




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