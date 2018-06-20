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20 Haziran 2018 16:48

Dereye uçan otomobilini bırakıp apar topar işine gitti

Bolu’da, seyir halindeyken dereye uçan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, aracını derede bırakarak önce evine daha sonra da işyerine gitti.

Dereye uçan otomobilini bırakıp apar topar işine gitti

20 Haziran 2018 16:48

Otomobilin derede olduğunu gören yakınları ise, aracın içine odun uzatarak içeride arama yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu’da bir tavuk fabrikasında şoför olarak çalışan vatandaş sabah işe gitmek için yola çıktı. Sürücü, Tatlar Köyü’nden Bolu şehir merkezi istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybederek otomobiliyle birlikte köy içinden geçen dereye uçtu.


Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş, önce evine giderek kıyafetlerini değiştirdi, ardından da otomobilini derede bırakarak apar topar yetişmesi gereken işine gitti.


Köy yolunda otomobilin dereye uçtuğunu gören vatandaşlar, aracın içerisinde birisinin olup olmadığını öğrenmek için çevredeki odunları kullanarak derenin ortasındaki otomobilin yanına giderek arama yaptılar.


Otomobilin boş olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.


Tavuk kamyonuyla olay yerine geldi


Ekiplerin olay yerine gelmesini bekleyen vatandaşlardan sürücüyü tanıyanlar, şahsı cep telefonu ile defalarca aradılar. Bir süre sonra cep telefonuna cevap veren otomobilin sürücüsü, olay yerine işyerine ait tavuk kamyonu ile tekrar geldi.


Otomobille dereye uçan sürücünün, olay yerinde bulunan jandarma ekiplerine, işine geç kalmamak için otomobilini derede bırakarak hızla işyerine gittiğini söylediği öğrenildi.




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