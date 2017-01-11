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11 Ocak 2017 13:21

Dev dana görenleri şaşkına çevirdi

Dev dana görenleri şaşkına çevirdi

11 Ocak 2017 13:21

Bolu’da bir çiftçi tarafından yetiştirilen Smental cinsi dev dana görenleri şaşkına çevirdi.
Bolu’nun Mudurnu ilçesi Samat köyünde çiftçilik yapan İrfan Korkmaz’ın iki yıl önce yavru olarak aldığı Smental cinsi dana bin 150 kiloya ulaştı. Köyde herkesin ilgi odağı olan dev danayı yetiştiren İrfan Korkmaz, "köyümüzde ilk defa farklı cinste bir hayvan yetiştirildi. Smental cinsi danayı yavruyken alıp kendi ahırımda besledim. 2 yıl içinde bin 150 kiloya ulaşan Smental cinsi büyükbaş hayvanımı 15 bin liraya sattım" dedi.



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