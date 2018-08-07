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07 Ağustos 2018 15:08

Dikenli telde yaralanan şahin tedavi sonrası doğaya salındı

Bolu’da orman işçileri tarafından takıldığı dikenli telden yaralı olarak kurtarılan kızıl şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.

Dikenli telde yaralanan şahin tedavi sonrası doğaya salındı

07 Ağustos 2018 15:08


Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta Bolu’nun Berk Yaylasında Ardıç ağaçlarının olduğu bölgede damgalama yapan orman işçileri, iş dönüşünde yol kenarında bulunan dikenli tellere bir şahinin çırpındığını fark etti. Şahinin takıldığı dikenli tellerden kurtulamadığını gören işçiler, telleri kerpeten ile keserek şahini takıldığı yerden kurtardı. Kurtarıldıktan sonra işçiler tarafından plastik kasa içerisine koyulan yaralı şahin daha sonra tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Veterinerler tarafından tedavi edilen kızıl şahin, ekipler tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.




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