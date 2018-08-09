Doğayla uyumlu 25 bungalov ev Gölcük’e yerleştirildi

Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na, doğal yapısıyla uyumlu yeni tesislerin kurulması için 19 Aralık 2017 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda ihale yapıldı ve ihale bir süre sonra iptal edildi. İhalenin iptal edilmesinin ardından Bolu Belediyesi Encümeni tarafından alınan bir kararla projenin belediye tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi. Projenin içerisinde yer alan 25 adet bungalov evin, gölden 500 metre uzaklıkta belirlenen bir alanda yapımına başlandı. Doğayla uyumlu şekilde tasarlanan ve yapımına devam edilen 25 bungalov ev, taş kalıplar üzerine yerleştirildi. Yerlerine yerleştirilen evlerin çatıları, dış ev iç mekan işlemleri devam ediyor.

Tabiata sahip çıkan bir belediye olduklarını ve Gölcük Tabiat Parkı’nda sorun olmadığına dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Gidip bakın Gölcük’te sıkıntı var mı? 25 tane bungalov bitmek üzere. Gölcük’e gittiği zaman göreniniz var mı? Tabiata bu kadar sahip çıkan bir belediyeyi, tabiatı yok ediyor diye linç etmeye kalkmak, edebe aykırıdır. Meclis’te bir arkadaşta bunu söylediğin de, ona da söyledim. Dünyanın en gelişmiş ülkesi İsviçre. Bu ülkedeki gölleri araştırın ve bakın. Bizim kadar tabiata saygılı başka bir yer göremezsiniz. Gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Tabiata bu kadar saygılı davranan bir belediyeyi, linç etmeye kalkıp ülke meselesi haline getirmek edep yahu diyorsun. Biz birlikteliği sağlarsak içimizdeki bu pislik parçalarını temizlemekte bize düşer” dedi.