Dolandırıcıları otomobiliyle takip eden vatandaş nefes kesen anlar yaşattı

Bolu'da, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda otomobille kaçan dolandırıcıların peşinden kendi aracıyla giden vatandaş, yarım saat süren kovalamacada nefes kesen anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncuya, tamir için telefonlarını veren 1'i kadın 2 kişi, akşam saatlerinde telefonlarını alacaklarını söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Cep telefonunun arızasını gidermek için çalışmaya başlayan iş yeri çalışanı, telefonun fotoğraflar bölümünde farklı kişilere ait yüzlerce nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartı kopyalama cihazının fotoğrafını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine ekiplerin iş yerine geldiği sırada telefonunu alarak 34 U 5498 plakalı araca binen dolandırıcılar, otomobili polislerin üzerine sürerek hızla kaçmaya başladı.

Dolandırıcıların otomobiline defalarca çarptı

Şehir merkezinde insanların canını hiçe sayarak polis ekiplerinden kaçan dolandırıcıların yakalanmasına yardımcı olmak isteyen Mahmut Alan bir isimli vatandaş, kendi otomobiliyle dolandırıcıları takip etti. Dolandırıcıların peşinden bir an olsun ayrılmayan Alan, aracının hasar görmesine aldırış etmeden önünde seyreden ve içerisinde dolandırıcıların olduğu otomobile defalarca çarparak durdurmak istedi. Nefes kesen korku dolu anların yaşandığı kovalamaca, dolandırıcıların izini kaybettirmesiyle son buldu.

Otomobili bırakıp kaçtılar

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından dolandırıcıların kaçtığı otomobil, polis ekipleri tarafından Gölyüzü Mahallesi Aralık Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, şahısların hızla sokağa girdikten sonra otomobilden indikleri ve koşarak kaçtıkları görüldü.

Vatandaşın dikkati yakalattı

Şahısların kaçtığı güzergahlarda çalışma başlatan ekipler, şüpheli hareketler sergileyen bir kadının, dolandırıcıların kaçtığı güzergahtaki bir apartmana girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Apartmana operasyon düzenleyen polisler, isminin A.N. olduğu öğrenilen kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerin, ismi E.T. olduğunu tespit ettiği diğer dolandırıcıyı yakalamak için çalışması devam ediyor.