Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Bolu'da yakalandı

Bolu'da, hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan Aydın Gökcurak, 26 farklı kişinin kimlik bilgisiyle oluşturulmuş sahte kredi kartlarıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında İstanbul istikametine seyir halinde olan Aydın Gökcurak isimli şahsın kullandığı otomobili durdurdu.

Gökcurak'ın kimlik bilgileri üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler, şahsın Konya 1. Asliye Mahkmesi'nin kararıyla hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı olduğu görüldü. Ekipleri tarafından gözaltına alınan Aydın Gökcurak'ın üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada farklı kişilerin kimlik bilgileriyle oluşturulmuş 26 adet sahte kredi kartı bulundu.

Gökcurak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.