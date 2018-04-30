Döşedikleri tesisatları çalarken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, su tesisatçılığı yapan E.G. ile arkadaşı olan ve elektrik tesisatçılığı yapan M.Ö., 3 gün önce Aktaş Mahallesi’nde bulunan 5 katlı inşaat halindeki apartmanın tesisat işini yaptı. Dün akşam saatlerinde inşaat halindeki apartmanın olduğu bölgede yaşayan vatandaşlar, polisi arayarak binadan hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve takviye ekiplerle binaya operasyon düzenledi.

Haklarında çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen E.G. ve M.Ö., kaçtıkları apartmanın 5’inci katında yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.