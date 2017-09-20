Emniyetten anne ve babalara bilgilendirme çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte anne ve babalara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Çocuklarına neleri öğretmeleri gerektiği yazan ‘Anne ve Babalar Dikkat’ isimli broşürü okullarda dağıtan ekipler sözlü olarak da uyarılarda bulundular.

Dağıtılan broşürde, çocuklara kendilerini tehlikede hissettikleri anda polisten yada öğretmenlerinden yardım istemesi, kendisini tehlikede hissettiği an bağırmasını, ıssız parklar, yollar ve yerlerden uzak durması gerektiğinin öğretilmesi konularında uyarılar yer aldı.