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12 Mayıs 2018 12:38

Engelli bireyler temsili askerlik yaptı

Bolu’da engelli bireyler, Engelliler Haftası kapsamında Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda bir günlük temsili askerlik yaparak vatani görevlerini yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli bireyler temsili askerlik yaptı

12 Mayıs 2018 12:38


Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’nda Engelliler Haftası nedeniyle temsili askerlik töreni düzenlendi. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ümit Koçak, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, daire müdürleri, davetliler ve engelli yakınları katıldı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’na müracaatta bulunan engelli vatandaşların Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etmeleri ile devam etti.


Temsili Askerlik Uygulamasına katılan erler adına Can Arıburnu duygu ve düşüncelerini paylaştığı bir konuşma yaptı. Programda Engelli askerlerden Enes Güvenç Yaş Kütüğüne plaket çaktı.


Törene katılan ailelerin duygusal anlar yaşadığı program Temsili Askerlik Uygulamasına katılan erlerin Komando Andı’nı hep birlikte söylemelerinin ardından sona erdi.


Bolu Valisi Aydın Baruş, yemin törenine katılan engelli askerleri ve ailelerini tebrik etti.


Düzenlenen programın ardından Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindekiler temsili askerlik yapan engelliler ve aileleri ile birlikte karavanadan yemek yedi.




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