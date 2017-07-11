Erkan Sözeri: “İyi performans bizi yukarılara taşıyacak”

Spor Toto Süper Lig’in bu sezon ilk maçını deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak olan Kardemir Karabükspor, kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor. 2017-2018 sezonu fikstürünü değerlendiren Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kolay denilen bir fikstürde eğer sahada bir şey yapılmazsa avantaj elde edilemeyeceğini belirterek, “Fikstür bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun. Bazı insanlar fikstür zorlu yada kolay diye değerlendirebiliyor ama ben işin o tarafında değilim. Ben fikstür tarafında değil performans tarafındayım” dedi.

İyi performans gösterirlerse fikstürün kolay olacağını belirten Sözeri şunları söyledi:

“Siz kendi yapacaklarınız nelerse sahada onları uygularsanız fikstür kolay hale gelir. Yoksa en kolay dediğiniz fikstür siz sahada bir şey yapmazsanız o fikstürden bir avantaj elde edemezsiniz. O yüzden ben performans tarafındayım. Tabii ki fikstürün gelişiminde o anki takımların form durumları, oynadığı oyunlar, stratejileri, hedefleri belirleyici oluyor. O yüzden ben fikstürün kolay yada zorluğundan hiçbir zaman bahsetmeyeceğim. Süper Lig’in bu sene zor olacağını hep ifade ediyorum. Her takım zor bizim için. Eğer biz performans verirsek her fikstür kolay. İnşallah iyi performans, iyi çalışma, iyi strateji, disiplin bizi yukarılara taşıyacak diye düşünüyorum.”