Eşiyle birlikte trafik kazasında ölen Bolulu öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen İsmail Yaman, memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Bandırma-Bursa kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Bandırma'dan Bursa istikametine giden Baki Ü. (61) idaresindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman'ın kullandığı 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman (27) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Esra Duman Yaman (28) ve 2 yaşındaki oğlu Kerem ise yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Esra Duman Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin 2 yaşındaki çocukları Kerem Yaman'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İsmail Yaman ve eşi Esra Duman Yaman için Karacabey'in Gazi Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde helallik alındı. Daha sonra Esra Duman'ın cenazesi memleketi İzmir'e, İsmail Yaman'ın cenazesi ise Bolu'ya gönderildi.

Bolulu öğretmen İsmail Yaman'ın cenazesi, merkeze bağlı Rüzgarlar köyünde bulunan camide kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.