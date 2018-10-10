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Ev hanımı kadının makyaj çantasından 3 kilo esrar ele geçirildi

Bolu’da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda makyaj çantasında sakladığı 3 kilo 298 gram esrarla yakalanan ev hanımı adliyeye sevk edildi.

Bolu'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda makyaj çantasında sakladığı 3 kilo 298 gram esrarla yakalanan ev hanımı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontroller sırasında şüpheli hareketler sergileyen S.E.'nin (29) üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada genç kadının makyaj çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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