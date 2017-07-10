Evkur Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor hazırlık maçı

Maç sonunda açıklama yapan Ertuğrul Sağlam, “Güzel bir maç oldu” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde bulunan bir otelde sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor takımları akşam saatlerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Teknik Direktörler Ertuğrul Sağlam ve Giray Bulak’ın yeni transferlere ve genç oyunculara fırsat verdiği hazırlık maçı Evkur Yeni Malatyaspor’un 5-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Malatyaspor’un gollerini Ahmet Aras, Furkan Pekşen ve Mehmet Sak kaydetti.

Karşılaşma sonunda maçı değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenmanlara başlayalı 10 gün olduğu belirterek, “İlk maçın bizim için önemi alt yapıdan gelen arkadaşlarımızı görme şansı bulduk. Onların ne derece fiziksel olarak geliştiğini, 10 günlük kısa bir süre içinde futbol anlayışlarının istediğimiz hangi seviyede görmek açısından güzel bir maç oldu. Adana Demirspor da genç oyuncularla oynadılar. Çocukları bu şekilde göreceğiz. Hangi seviyedeler onu tespit edeceğiz. Ondan sonraki süreçle alakalı da kararımızı vereceğiz. Üç gün sonra Karabükspor’la bir hazırlık maçı yapacağız. Bizim de arkada olan ve oynamayan oyuncularımız var. O maça kadar biraz daha fiziksel olarak geliştirip, o karşılaşmada onları görme şansı bulacağız. Güzel bir maç oldu” dedi.