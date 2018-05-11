Fabrika değil cezaevi

Bolu’da, Kuruçay Mahallesi’nde bulunan ve 403 hükümlünün kaldığı Bolu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’nda kalan mahkumlar için, topluma yeniden kazandırılması, serbest hayatta kendileri için iş fırsatları oluşturabilme, donanım ve kabiliyetlerini geliştirmek ve boş zamanlarını kaliteli bir biçimde geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla Eğitim, Sosyal-Kültürel ve İyileştirme Faaliyetleri yürütülüyor.

Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsü alanı içerisine kurulan mobilya, sedef, demir, unlu mamüller atölyelerinde çalışan 15 teknisyen ve usta ile birlikte 215 açık cezaevi infaz kurumunda kalan hükümlü ortaya çıkardıkları ürünlerle hem kendilerine gelir sağlıyor hem de cezaevine katkıda bulunuyor.

Hükümlülerin atölyelerde el emekleriyle ortaya çıkardıkları ürünlerin tanıtılması için Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen programda konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, “hem cezaevimizin hem Düzce cezaevinin hükümlü, tutuklu ve personeliyle ilgili ekmek üretimini buradaki fırın atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8 bin kapasiteli bir fırınımız var. Şu anda günde 4 bin ekmek üretiliyor. Aynı zamanda unlu gıdaların da üretimi yapılıyor” dedi.

Geçen yıl 11 milyonluk satış yapıldı

2017 yılı mali yılı içerisinde 11 milyon 399 bin liralık satış yapıldığını ifade eden Yaman, “Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı ve açık alanda hizmet veriyoruz. Burada mobilya, fırın, park ve bahçe mobilya, sedef, demir atölyemiz olmak üzere faaliyetlerimiz söz konusu. Teknisyen ve usta anlamında 15 personelimiz ve 215 açık cezaevi infaz kurumu hükümlümüz çalışıyor bu faaliyet alanlarında. Bunun dışında adliye, tapu sicil müdürlüğü, icra müdürlükleri gibi alanlarda temizlik ve çay ocağı işletmeciliğimiz de var. Tüm bu faaliyetler sonucu, 2017 yılı mali yılında Bolu İşyurdu Müdürlüğü’nün çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokollerle brüt 11 milyon 399 bin liralık satış gerçekleştirdi. Ve bunun 2 milyon 372 bin lirası faaliyet geliri. Yani esasen burada büyük bir neredeyse fabrika çapında işletmeden söz ediyoruz. Bizim 2018 yılı hedeflerimiz bundan daha da yüksek” şeklinde konuştu.

Yaman’ın konuşmasının ardından, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık’ın da eşliğinde atölyeler gezilerek yapılan işler hakkında bilgiler verildi.