FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock’u kullandıkları tespit edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan R.Ö.’yü Bolu’da, A.G.’yi ise Düzce’de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden R.Ö.’nün, çıkarılan 667 sayılı KHK ile kapatılan FETÖ’ye bağlı bir okulda öğretmenlik yaptığı, A.G.’nin ise, Düzce’de fizyoterapist olarak çalıştığı ve babasının ismine kayıtlı olan telefon hattı üzerinden bylock kullandığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.