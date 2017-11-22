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22 Kasım 2017 15:23

FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

22 Kasım 2017 15:23


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında Bolu merkezli, Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara’da operasyon yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri biten şüphelilerden R.S., M.K. ve S.R. isimli şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.




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